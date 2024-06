Μια γυναίκα περιέλουσε με αναψυκτικό τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον νέο ηγέτη του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας –και αγκάθι στο πλευρό των Συντηρητικών– κατά την πρώτη ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Την Δευτέρα ο Φάρατζ έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη αυτής της προεκλογικής περιόδου, όταν ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί του κόμματος και θα είναι υποψήφιος για μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η κίνηση αυτή θεωρείται πλήγμα για τους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ που υπολείπονται των Εργατικών γύρω στις 20 μονάδες, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις.

Ο Φάρατζ είναι περισσότερο γνωστός επειδή ηγήθηκε της επιτυχημένης εκστρατείας για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Λόγω της δημοτικότητάς του, οι Συντηρητικοί πρωθυπουργοί αισθάνονταν πίεση να υιοθετήσουν σκληρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια.

Λίγη ώρα αφού ξεκίνησε την εκστρατεία του για την έδρα του Κλάκτον-ον-Σι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, μια γυναίκα τον πλησίασε ενώ έφευγε από μια παμπ και τον έλουσε με ένα μεγάλο ποτήρι αναψυκτικού. Στα πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο Φάρατζ απομακρύνεται με τη βοήθεια των σωματοφυλάκων του και δείχνει να μην έχει πάθει τίποτα.

Nigel Farage getting a free beer from the good folks of Clacton just now. Cheers! 🍻



pic.twitter.com/DtZV0dn2qq