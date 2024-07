Το Ντουμπάι πλήττεται από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα και όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο δεν κινδύνεψαν μόνο άνθρωποι, αλλά και ζώα.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι, φαίνεται μια γάτα να προσκολλάται σε μια πόρτα αυτοκινήτου που ήταν εν μέρει βυθισμένo.

Ευτυχώς, ένας διασώστης φαίνεται να σηκώνει τη γάτα και να την τοποθετεί στη βάρκα.

Hang in there! 🐈‍⬛ In a heartwarming rescue, police in Dubai saved a cat clinging to a car after record rain caused flooding. pic.twitter.com/YSfm2JWyOX