Βενετία: Άγρια επίθεση σε Εβραίους τουρίστες – Τους πέταξαν γυάλινο μπουκάλι και χαστούκισαν άνδρα

Τρόμος επικράτησε στην Βενετία για ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών καθώς δέχθηκαν επίθεση από ομάδα αγνώστων.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου όπου σύμφωνα με το Lastampa.it δώδεκα άνδρες από τη Βόρεια Αφρική που φώναζαν «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» επιτέθηκαν στον Αμερικανό και την Ισραηλινή σύζυγό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις αρχικές προσβολές, ιδίως από έναν 31χρονο Τυνήσιο, το ζευγάρι προσπάθησε να φύγει, αλλά καταδιώχθηκε —με προσβολές και προσομοιώσεις σεξουαλικών πράξεων— και περικυκλώθηκε . Ένα μέλος της ομάδας έστρεψε πάνω τους το ροτβάιλερ του χωρίς φίμωτρο, ενώ ο 31χρονος χαστούκισε τον άνδρα, προσποιούμενος ότι του πρόσφερε το χέρι του.

Τελικά, ένα γυάλινο μπουκάλι πετάχτηκε προς το ζευγάρι , το οποίο θρυμματίστηκε στο έδαφος και τραυματίστηκε στον αστράγαλο της γυναίκας.