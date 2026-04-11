Τραμπ: “Τεράστιος αριθμός άδειων πετρελαιοφόρων κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μεγάλοι αριθμοί άδειων πετρελαϊκών τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

«Τεράστιος αριθμός από εντελώς άδεια πετρελαιοφόρα πλοία, μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο», κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για να προμηθευτεί το «καλύτερο και ”γλυκύτερο” πετρέλαιο» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.