Τραμπ: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο Θεός να τον ευλογεί»

Ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης «Turning Point USA» και γνωστός από την παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα, δέχθηκε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κερκ τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια από προσωπικό ασφαλείας, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Στον χώρο συνελήφθη ένας άνδρας, που συνδέεται με την επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε. Ο Θεός να τον ευλογεί».