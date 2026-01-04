Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο κοριτσιών με ελληνική καταγωγή – Δεν ανήκει καμία στην Αλίκη Καλλέργη

Η αγωνία για την τύχη της Αλίκης Καλλέργη όπου ήταν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία όταν σημειώθηκε η φονική έκρηξη συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αναγνωρίστηκαν οι σοροί δυο κοριτσιών με ελληνική καταγωγή, ωστόσο καμία από τις δυο δεν είναι η Αλίκη Καλλέργη, την οποία αναζητεί η οικογένεια της.

Σύμφωνα με το rts.ch 16 ακόμη θύματα της τραγωδίας έχουν ταυτοποιηθεί ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 24. Δέκα από τα πρόσφατα αναγνωρισμένα θύματα είναι Ελβετοί. Ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα και μια 18χρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16χρονα αγόρια και ένα 17χρονο αγόρι.

Υπάρχουν επίσης ένας 18χρονος άνδρας, ένας 20χρονος άνδρας και ένας 31χρονος άνδρας. Μεταξύ των πρόσφατα αναγνωρισμένων θυμάτων είναι επίσης τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.