Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δέχθηκε σήμερα (18.06) ερωτήσεις από δημοσιογράφους για την εξέλιξη της πολεμικής σύρραξης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, στα πλαίσια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση αναφορικά με το αν οι ΗΠΑ είναι κοντά σε ένα χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι: «Δεν πιστεύετε σοβαρά ότι θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση;» με τους δημοσιογράφους να επιμένουν και να τον ρωτούν ξανά για το πότε ακριβώς μπορεί να γίνει μια τέτοια επίθεση.

«Δεν ξέρεις καν ότι θα το κάνω. Δεν ξέρεις. Μπορεί να το κάνω. Μπορεί και να μην το κάνω. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

President Trump on negotiations with Iran: "Nothing is too late. The only thing too late is Powell." pic.twitter.com/c4CbSeG27P