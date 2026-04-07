To Πακιστάν ζητάει από τον Τραμπ παράταση δυο εβδομάδων στη διορία του στο Ιράν: «Θα απαντήσει σύντομα» λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ζήτησε από τον Τραμπ να δώσει παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία της Τρίτης.

Σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες «προχωρούν σταθερά, δυναμικά και δυναμικά».

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, δυναμικά και δυναμικά, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε μια ανάρτηση στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να κάνει τον κύκλο της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για τις ίδιες δύο εβδομάδες «ως χειρονομία καλής θέλησης».

«Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν εκεχειρία παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτραπεί στη διπλωματία να επιτύχει οριστικό τερματισμό του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Λευκός Οίκος: «Θα απαντήσει σύντομα ο πρόεδρος» – Τι λέει η Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στο Axios: «Ο Πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα υπάρξει απάντηση».

Η δήλωση του Σαρίφ έγινε λιγότερο από πέντε ώρες πριν από την προθεσμία του Τραμπ για είτε την επίτευξη συμφωνίας είτε την έναρξη μιας μαζικής εκστρατείας βομβαρδισμών στις ιρανικές υποδομές. Το Πακιστάν υπήρξε ο κύριος μεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως ανέφερε το Axios, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτή η πρόταση θα μπορούσε να δώσει και στις δύο πλευρές μια προσωρινή απόκλιση. Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» την πακιστανική πρόταση.

Διανομή χαπιών ιωδίου και σενάρια πυρηνικού κινδύνου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απόφαση των ιρανικών αρχών να διανείμουν περίπου 180.000 δισκία ιωδίου, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως το Bushehr Nuclear Power Plant.

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις πυρηνικών ατυχημάτων, καθώς προστατεύουν τον θυρεοειδή από την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου. Η λήψη τους πρέπει να γίνεται σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, από 24 ώρες πριν έως και 4 ώρες μετά από πιθανή έκθεση, ενώ η δοσολογία διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Η διανομή, που είχε ξεκινήσει πριν από την πρόσφατη κρίση, επεκτείνεται πλέον σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενισχύοντας τους φόβους για προετοιμασία απέναντι σε ακραία σενάρια.

Διάψευση για πυρηνικό πλήγμα

Μέσα στο κλίμα έντασης, δημοσίευμα του Middle East Eye ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί χρήσης πυρηνικών όπλων.

Η διάψευση ήρθε μετά από δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για καταστροφικές συνέπειες εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.

Βανς: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν»

Από τη Βουδαπέστη, όπου βρέθηκε για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ενόψει των εκλογών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η ευθύνη για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανήκει πλέον στην Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν στρατιωτική κλιμάκωση, ωστόσο διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη ισχύ, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με έντονο ρυθμό, παρά τις καθυστερήσεις.

Ιράν: Ο στρατός προειδοποιεί για «εκπλήξεις» εάν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, επικαλέστηκε μια ιρανική στρατιωτική πηγή που προειδοποιεί ότι το Ιράν έχει «εκπλήξεις» εάν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν. Το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις ΗΠΑ και τους εταίρους τους, ανέφερε η πηγή.