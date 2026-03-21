Το Ισραήλ αρνείται ότι έπληξε την εγκατάσταση της Νατάνζ – Ιρανικός πύραυλος έπεσε στην Ντιμόνα κοντά σε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ

Η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα στην Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν χτυπήματα από Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ καθώς ο πόλεμος στην περιοχή συνεχίζεται για 22η μέρα. ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ το πρωί του Σαββάτου.

Την ίδια στιγμή, τα ΜΜΕ στο Ισραήλ αναφέρουν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πτώση ιρανικού πυραύλου στη Ντιμόνα του νότιου Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζημιές προκλήθηκαν σε κατοικίες και σε μια συναγωγή που βρίσκονται σε απόσταση από την εγκατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν υποστήριξε ότι στόχευσε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή. Additional footage of the Iranian ballistic missile that hit the southern Israeli city of Dimona tonight. pic.twitter.com/vVrekzNOTt— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026 ⚡️Damage at a Synagogue in Dimona from the Iranian missile attack blast pic.twitter.com/s7Yq2Fjrxb March 21, 2026

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά τραύματα όταν ρουκέτα της Χεζμπολάχ χτύπησε κατοικία στην πόλη Μαάλοτ-Ταρσίχα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Η ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης «Magen David Adom» ανέφερε ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από θραύσματα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν ανέφερε ότι οι ναυτικές δυνάμεις της χώρας κατέστρεψαν εγκαταστάσεις στη βάση Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο φορέας επισημαίνει ότι οι επιθέσεις έπληξαν υπόστεγα και δεξαμενές καυσίμων αυτών που περιέγραψε ως «αμερικανο-σιωνιστικά αεροσκάφη», ισχυριζόμενο ότι οι βάσεις χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον ιρανικού εδάφους.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ και οι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισραήλ για Νατάνζ: “Δεν σχολιάζουμε τις Αμερικάνικες επιχειρήσεις”

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι δεν βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ τονίζοντας πως δεν μπορεί να σχολιάσει “αμερικάνικες ενέργειες”. Σύμφωνα με το ynet, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε: «Δεν επιτεθήκαμε και δεν γνωρίζουμε ποιος την έκανε. Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες».

Η σημερινή επιδρομή στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Νατάνζ πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες «bunker buster» για να στοχεύσουν την τοποθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ΗΠΑ έριξαν περισσότερες από δώδεκα βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrator στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φόρντο και Νατάνζ τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν.

Φρουροί της Επανάστασης: “Καταρρίψαμε ένα ισραηλινό F16”

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 το οποίο πετούσε πάνω από το κεντρικό Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος της δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά ενώ επιχειρούσε στο Ιράν, το οποίο όμως κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Συγκεκριμένα, ένας ιρανικός αντιαεροπορικός πύραυλος εκτοξεύθηκε εναντίον του μαχητικού αεροσκάφος, δίχως να το καταρρίψει.

Στο μεταξύ, δύο κτίρια καταστράφηκαν από θραύσματα πυραύλων στο βόρειο Ισραήλ, μετά από επίθεση που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο.

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι περίπου 10 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την πόλη Μετούλα, με μερικούς να αναχαιτίζονται ενώ άλλοι έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή της Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της βομβαρδιστικής επίθεσης.

Η εφημερίδα Yedioth Ahronoth ανέφερε ότι ένα κτίριο στη Μετούλα υπέστη ζημιές από θραύσματα ρουκετών και από τις αναχαιτίσεις.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom, δήλωσε ότι οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Πολλαπλές εκρήξεις στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει την εναέρια εκστρατεία του κατά κρατών του Κόλπου.



Δύο πύραυλοι εντοπίστηκαν να αναχαιτίζονται στον ουρανό, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη, μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης. Το Μπαχρέιν είναι μεταξύ των χωρών που στοχοποίησε η Τεχεράνη, σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. During a wave of airstrikes in Tehran overnight, the IDF says it struck dozens of targets relating to Iran's production of ballistic missiles.



Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε πολλαπλούς ιρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού συγκροτήματος των Φρουρών της Επανάστασης που παράγει εξαρτήματα βαλλιστικών πυραύλων.

Πρόσθεσε ότι δέχτηκαν επίσης επίθεση μια εγκατάσταση αποθήκευσης εξαρτημάτων παραγωγής πυραύλων, ένα συγκρότημα που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας του Ιράν και ένα εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων βαλλιστικών πυραύλων.

«Τα πλήγματα υποβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος να συνεχίσει να παράγει κρίσιμα εξαρτήματα για βαλλιστικούς πυραύλους σε αυτές τις εγκαταστάσεις», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

Ιράν Στόχευσε με βαλλιστικούς πυραύλους την αμερικανοβρετανική βάση “Ντιέγκο Γκαρσία”

Νωρίτερα, επιβεβαιώθηκε ότι η Τεχεράνη στόχευσε αμερικανική βάση στον Ινδικό Ωκεανό σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων από το Ιράν.

Όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος, δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3.810 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές, χωρίς κανένας να καταφέρει να πλήξει τις εγκαταστάσεις. Η Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων στρατηγικά βομβαρδιστικά και λειτουργώντας ως προωθημένη βάση για αποστολές σε Ασία και Μέση Ανατολή.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, καταδίκασε σήμερα μέσω εκπροσώπου τις «ανεύθυνες επιθέσεις του Ιράν» που «συνιστούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους της Βρετανίας».



Iran fired 2 intermediate-range ballistic missiles (~4,000 km) at the U.S./U.K. base on Diego Garcia in the Indian Ocean.



Both failed to hit (one malfunctioned, one likely intercepted by a U.S. SM-3 missile).



Why this is a big deal?



Iran publicly claimed… pic.twitter.com/jX1h0Bsywr— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Το Λονδίνο επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις που θέτουν στο στόχαστρο το Στενό του Χορμούζ, απόφαση την οποία το Λονδίνο έπρεπε να είχε λάβει «πολύ πιο γρήγορα», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι θέτει «σε κίνδυνο ζωές Βρετανών επιτρέποντας τη χρήση» αυτών των βάσεων, προσθέτοντας πως το Ιράν «θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία είναι στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.