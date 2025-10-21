Κατατέθηκε αίτημα αποφυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζί – “Η φυλάκιση του είναι ντροπή” λένε οι δικηγόροι του

Ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίσθηκε σήμερα το πρωί στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν.

Η φυλάκισή του είναι «ντροπή», πρόσθεσε ο δικηγόρος. Η δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην αρχηγού του κράτους. «Τη στιγμή που μιλάμε, το αίτημα αποφυλάκισης έχει κατατεθεί», επιβεβαίωσε ο Κριστόφ Ινγκρέν στο BFMTV.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των γεγονότων, κανένας κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων —δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία— και κανένας κίνδυνος άσκησης πιέσεων σε μάρτυρες», πρόσθεσε.

Το δικαστήριο θα μπορούσε να διατάξει την απελευθέρωσή του υπό δικαστική εποπτεία ή κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να μην τον αφήσει να βγει από τη φυλακή εάν, για παράδειγμα, κρίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων ή ο εκφοβισμός μαρτύρων.

Ο Σαρκοζί έφτασε στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού την Τρίτη (21/10) για να εκτίσει την πενταετή ποινή του ύστερα από την καταδίκη του για το σκάνδαλο χρηματοδότησης από την Λιβύη του Καντάφι. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.

Ο Σαρκοζί θα τοποθετηθεί σε απομονωμένο κελί εννιά τετραγωνικών μέτρων. Δεν θα έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο, αλλά μία μικρή τηλεόραση.

Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής την οποία θα ελέγχεται από τους υπαλλήλους. Αναμένεται να έχει το δικαίωμα δύο επισκέψεων την εβδομάδα από την οικογένειά του.