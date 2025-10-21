Στη φυλακή από σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί, “είμαι αθώος” – Κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης με το “καλημέρα” (βίντεο)

Την πόρτα της φυλακής πέρασε σήμερα (21/10) ο Νικολά Σαρκοζί μετά την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος θα εκτίσει ποινή 5 ετών στη La Sante με την μεταφορά του να λαμβάνει χώρα το πρωί της Τρίτης (21/10). Λίγο πριν την μεταφορά του στις ιστορικές φυλακές, ο Σαρκοζί υποστήριξε για ακόμη μία φορά την αθωότητα του τονίζοντας ότι “σήμερα δεν φυλακίζεται ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δεν ζητάω κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη. Δεν είμαι για να με λυπάστε, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν πρέπει να λυπάμαι, γιατί η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δίπλα μου και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι,” έγραψε μεταξύ άλλων σε μακροσκελές μήνυμα του.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί κατέθεσαν αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, είπε στους δημοσιογράφους ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν.

Η φυλάκισή του είναι «ντροπή», πρόσθεσε. Η δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην αρχηγού του κράτους. «Τη στιγμή που μιλάμε, το αίτημα αποφυλάκισης έχει κατατεθεί», επιβεβαίωσε ο Ινγκρέν στο BFMTV.

“Δεν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των γεγονότων, κανένας κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων —δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία— και κανένας κίνδυνος άσκησης πιέσεων σε μάρτυρες”, πρόσθεσε. BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prison



He was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa— Sky News (@SkyNews) October 21, 2025

Το μήνυμα Σαρκοζί πριν την φυλάκιση του

«Καθώς ετοιμάζομαι να διασχίσω τους τοίχους της φυλακής Santé, οι σκέψεις μου είναι με όλους τους Γάλλους άνδρες και γυναίκες όλων των συνθηκών και απόψεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να τους πω, με την ακλόνητη δύναμή μου, ότι δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, είναι ένας αθώος άνθρωπος.

Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον σταυρό του μαρτυρίου τον οποίο κουβαλώ για περισσότερα από 10 χρόνια. Ιδού λοιπόν μια περίπτωση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία χρηματοδότηση! Μια μακροχρόνια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε με βάση ένα έγγραφο του οποίου η πλαστότητα έχει πλέον αποδειχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ζητάω κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη. Δεν είμαι για να με λυπάστε, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν πρέπει να λυπάμαι, γιατί η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δίπλα μου και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι.

Αλλά σήμερα το πρωί, αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει φτάσει το μίσος σε πρωτοφανές επίπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά ότι το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουμε θα ήταν συντριπτικό…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΣ»

Νικολά Σαρκοζί: Όσα έγιναν κατά τη μεταφορά του στις φυλακές La Sante

Ο Σαρκοζί βγήκε από το σπίτι του λίγο μετά τις 10:10 το πρωί της Τρίτης (21/10) κρατώντας το χέρι της συζύγου του, Κάρλα Μπρούνι. Πλήθος είχε μαζευτεί έξω από την οικία του πρώην Γάλλου προέδρου φωνάζοντας “Νικολά, Νικολά” και δείχνοντας την στήριξη του στο πρόσωπο του. Ο ίδιος έδωσε ένα τρυφερό φιλί στην Κάρλα Μπρούνι πριν μπει στο όχημα που τον οδήγησε στη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nicolas Sarkozy salue la foule réunie devant chez lui peu de temps avant de partir pour la prison de la Santé pic.twitter.com/oXZfLA4HJs— BFMTV (@BFMTV) October 21, 2025

Μεγάλη αυτοκινητοπομπή ακολούθησε το όχημα που μετέφερε τον Σαρκοζί στην τοποθεσία των φυλακών.

Λίγο μετά τις 10:30, η αυτοκινητοπομπή έφτασε στη είσοδο της La Sante ώστε ο άλλοτε Πρόεδρος της Γαλλίας να περάσει τη πόρτα της φυλακής. Πλήθος αστυνομικών ήταν έξω από το σημείο εισόδου καθώς δύο ΙΧ πέρασαν μέσα στις ιστορικές φυλακές του Παρισίου. EPA

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης τον περασμένο μήνα επειδή φέρεται να επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσάζοντες» του να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη με αντάλλαγμα οικονομικές και διπλωματικές χάρες καθώς προετοιμαζόταν για την πρώτη του προεδρική εκστρατεία πριν από το 2007.

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.

Ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) έγινε την Παρασκευή δεκτός στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή «φυσιολογική, σε ανθρώπινο επίπεδο».

«Έχω μιλήσει ανέκαθεν πολύ ξεκάθαρα για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά το δικό μου ρόλο», δήλωσε ο νυν Γάλλος πρόεδρος. «Αλλά ήταν φυσιολογικό, σε ανθρώπινο επίπεδο, να δεχθώ έναν από τους προκατόχους μου, στο πλαίσιο αυτό».