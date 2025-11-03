Ρώμη: H κατάσταση της υγείας των τραυματιών από την κατάρρευση του κτιρίου (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε τη Δευτέρα 3/11 μετά από την κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσαίο.

Συγκεκριμένα, ένας εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και ένας άλλος παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια σύμφωνα με το Reuters.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Part of Torre dei Conti tower collapses in Rome https://t.co/UmYMUX8paX— Reuters (@Reuters) November 3, 2025

«Προσπαθούμε να τον βγάλουμε ζωντανό, αλλά η κατάσταση είναι περίπλοκη λόγω του κινδύνου περαιτέρω καταρρεύσεων», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της εθνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Λούκα Κάρι, σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διάσωσης.

Ο περιφερειακός πρόεδρος Φραντσέσκο Ρόκα, μιλώντας σε ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ότι ο εργαζόμενος δεν νοσηλευόταν σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα και αρνήθηκαν να νοσηλευτούν.

Ο Πύργος ντέι Κόντι, ύψους 29 μέτρων, βρίσκεται κοντά σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Αιώνιας Πόλης. Βρίσκεται στα μισά της Via dei Fori Imperiali, της πλατιάς λεωφόρου που οδηγεί από την κεντρική Πιάτσα Βενέτσια στο Κολοσσαίο.

Κάποτε φιλοξενούσε γραφεία του δημαρχείου, αλλά δεν χρησιμοποιείται από το 2006 και γινόταν έργο ανακαίνισης στο πλαίσιο ενός τετραετούς έργου ανακαίνισης που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης της Ρώμης.