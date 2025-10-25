Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από τον τοίχο που περιβάλει το Πάνθεον (βίντε+φωτογραφίες)

Τραγωδία σημειώθηκε στο Πάνθεον της Ρώμης το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ένας Ιάπωνας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον εξωτερικό τοίχο του ναού και καταλήγοντας σε χαντάκι 7 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 69χρονος τουρίστας καθόταν πάνω στον εξωτερικό τοίχο του εμβληματικού μνημείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε τάφρο βάθους περίπου 7 μέτρων.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η αστυνομία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο τουρίστας είχε πάει διακοπές με την κόρη του, η οποία κατέθεσε στις Αρχές ότι ο πατέρας της έχασε την ισορροπία του μετά από ξαφνική αδιαθεσία.

Η περιοχή γύρω από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον είναι πολυσύχναστη και τουρίστες σταματούν πολύ συχνά για να ξεκουραστούν ή να τραβήξουν φωτογραφίες.

Αυτή βέβαια δεν είναι η μόνη τραγωδία που έπληξε τουρίστες στη Ρώμη φέτος καθώς τον Μάρτιο, μια 55χρονη γυναίκα από την Ισπανία πέθανε αφού έπεσε από ένα ψηλό τοίχο στο πλάι της Σκαλινάτας.