ΔΙΕΘΝΗ

Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από τον τοίχο που περιβάλει το Πάνθεον (βίντε+φωτογραφίες)

Κατέληξε σε τάφρο 7 μετρών

Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από τον τοίχο που περιβάλει το Πάνθεον (βίντε+φωτογραφίες)
ANSA
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε στο Πάνθεον της Ρώμης το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ένας Ιάπωνας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον εξωτερικό τοίχο του ναού και καταλήγοντας σε χαντάκι 7 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 69χρονος τουρίστας καθόταν πάνω στον εξωτερικό τοίχο του εμβληματικού μνημείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε τάφρο βάθους περίπου 7 μέτρων.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η αστυνομία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο τουρίστας είχε πάει διακοπές με την κόρη του, η οποία κατέθεσε στις Αρχές ότι ο πατέρας της έχασε την ισορροπία του μετά από ξαφνική αδιαθεσία.

Η περιοχή γύρω από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον είναι πολυσύχναστη και τουρίστες σταματούν πολύ συχνά για να ξεκουραστούν ή να τραβήξουν φωτογραφίες.

Αυτή βέβαια δεν είναι η μόνη τραγωδία που έπληξε τουρίστες στη Ρώμη φέτος καθώς τον Μάρτιο, μια 55χρονη γυναίκα από την Ισπανία πέθανε αφού έπεσε από ένα ψηλό τοίχο στο πλάι της Σκαλινάτας.

