Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από τον τοίχο που περιβάλει το Πάνθεον (βίντε+φωτογραφίες)
Κατέληξε σε τάφρο 7 μετρών
Τραγωδία σημειώθηκε στο Πάνθεον της Ρώμης το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ένας Ιάπωνας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον εξωτερικό τοίχο του ναού και καταλήγοντας σε χαντάκι 7 μέτρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 69χρονος τουρίστας καθόταν πάνω στον εξωτερικό τοίχο του εμβληματικού μνημείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε τάφρο βάθους περίπου 7 μέτρων.
Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.
🚨 Breaking news
Last night, a 70-year-old Japanese tourist lost his life in Rome, Italy 🇮🇹
He fell about 23 feet from the wall surrounding the Pantheon
The circumstances are still under investigation pic.twitter.com/zuVC4JIUir— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 25, 2025
Η αστυνομία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο τουρίστας είχε πάει διακοπές με την κόρη του, η οποία κατέθεσε στις Αρχές ότι ο πατέρας της έχασε την ισορροπία του μετά από ξαφνική αδιαθεσία.
Η περιοχή γύρω από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον είναι πολυσύχναστη και τουρίστες σταματούν πολύ συχνά για να ξεκουραστούν ή να τραβήξουν φωτογραφίες.
Αυτή βέβαια δεν είναι η μόνη τραγωδία που έπληξε τουρίστες στη Ρώμη φέτος καθώς τον Μάρτιο, μια 55χρονη γυναίκα από την Ισπανία πέθανε αφού έπεσε από ένα ψηλό τοίχο στο πλάι της Σκαλινάτας.
