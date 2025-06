Σε επικίνδυνη φάση έχει μπει η Μέση Ανατολή και η παγκόσμια ειρήνη, μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά πυρηνικών και στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σκοτώνοντας κορυφαίους αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Τεχεράνη απειλεί με σκληρά αντίποινα, οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, ενώ οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε συναγερμό.

Τα ξημερώματα το Ισραήλ εξαπέλυσε μία σφοδρή επίθεση εναντίον του Ιράν, με την αιτιολογία να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Τεχεράνη απάντησε με 100 drones, τα οποία κατευθύνονται στο Ισραήλ, με τον IDF να ενημερώνει πως αναχαιτίστηκαν.

Israeli Air Force fighter jets completed an "extensive blow" against Iran's air defenses in the west of the country, the military says.



As part of the strike, the IDF says dozens of radars and air defense missile launchers were destroyed.



