Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν τη νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα – Εξετάζεται το σενάριο ανατροπής του Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει τον ακριβή χρόνο ή το εύρος των επικείμενων επιχειρήσεων, ούτε εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει την τελική απόφαση για δράση. Αναφορές για σχεδιαζόμενη παρέμβαση πληθαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσονται στην Καραϊβική εν μέσω επιδεινούμενων σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Έρχεται ανατροοπή του Μαδούρο;

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους ανέφεραν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν την πρώτη φάση των νέων ενεργειών κατά του Μαδούρο. Όλοι οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των σχεδιαζόμενων ενεργειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε κάθε ερώτημα στον Λευκό Οίκο, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε το Σάββατο ότι «τίποτα δεν αποκλείεται» σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», είπε ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει εδώ και μήνες επιλογές που αφορούν τη Βενεζουέλα, κατηγορώντας τον Μαδούρο για συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών που κοστίζει αμερικανικές ζωές — κατηγορία που ο ίδιος αρνείται. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ των σεναρίων που αξιολογούνται βρίσκεται και η ανατροπή του Μαδούρο.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος, στην εξουσία από το 2013, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ανατροπή του και ότι οι πολίτες και ο στρατός της χώρας θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε απόπειρα. Το Σάββατο το βράδυ εμφανίστηκε στο κεντρικό θέατρο του Καράκας για την πρεμιέρα τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του.

Παράλληλα, η στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων στην Καραϊβική εντείνεται εδώ και μήνες, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα.

Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, κατηγορώντας το για διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται της οργάνωσης, κάτι που ο ίδιος απορρίπτει.

Καταιγιστικές εξελίξεις

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο χαρακτηρισμός «ανοίγει ένα πλήθος νέων επιλογών για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να στοχεύσει σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές που συνδέονται με τον Μαδούρο, αν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνομιλιών για μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν μυστικές επαφές ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσινγκτον, χωρίς να είναι σαφές εάν αυτές θα επηρεάσουν τον χρόνο ή την κλίμακα των επιχειρήσεων.

Στις 16 Νοεμβρίου, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική με την ομάδα κρούσης του, πλαισιώνοντας τουλάχιστον επτά ακόμη πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, παρότι η στρατιωτική ισχύς που έχει αναπτυχθεί υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες τέτοιων αποστολών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε υποτιθέμενα σκάφη διακίνησης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις επιδρομές ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατ. δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός υπερτερεί συντριπτικά του βενεζουελάνικου, ο οποίος υποφέρει από έλλειψη εκπαίδευσης, χαμηλούς μισθούς και φθαρμένο εξοπλισμό. Ορισμένοι διοικητές μονάδων έχουν αναγκαστεί να συνάψουν συμφωνίες με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων, καθώς οι κρατικές προμήθειες δεν επαρκούν.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Μαδούρο να εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής, μεταξύ των οποίων μια ανταρτοπόλεμου τύπου τακτική, την οποία χαρακτηρίζει «παρατεταμένη αντίσταση» και προβάλλει μέσω κρατικών μέσων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν σαμποτάζ και άλλες αντάρτικες ενέργειες, σύμφωνα με πηγές και παλαιότερα έγγραφα σχεδιασμού που έχει δημοσιεύσει το Reuters.