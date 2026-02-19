Reuters: Απαισιόδοξοι οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης για συμφωνία για την Ουκρανία

Απαισιόδοξοι φαίνεται να είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης σχετικά με το αν θα υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι επικεφαλής πέντε ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters τις τελευταίες ημέρες υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο. Τέσσερις από αυτούς δήλωσαν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να πιέσει για άρση των κυρώσεων και επιχειρηματικές συμφωνίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνομιλίες -ο τελευταίος γύρος των οποίων πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα- είναι «θέατρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ένας επικεφαλής των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών. Τα σχόλια αυτά υποδεικνύουν ένα εντυπωσιακό χάσμα στον τρόπο σκέψης μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και του Λευκού Οίκου, ο οποίος, σύμφωνα με την Ουκρανία, θέλει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία έως τον Ιούνιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Ο Τραμπ λέει ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να κάνει μια συμφωνία.

«Η Ρωσία δεν επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία. Επιδιώκουν τους στρατηγικούς τους στόχους, και αυτοί δεν έχουν αλλάξει», δήλωσε ένας από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτοί περιλαμβάνουν την απομάκρυνση του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την μετατροπή της Ουκρανίας σε «ουδέτερο» ανάχωμα απέναντι στη Δύση.

Το κύριο ζήτημα, δήλωσε ένας δεύτερος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, είναι ότι η Ρωσία ούτε θέλει ούτε χρειάζεται μια γρήγορη ειρήνη και η οικονομία της «δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης». Ενώ οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών δεν ανέφεραν πώς απέκτησαν τις πληροφορίες τους, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούν ανθρώπινες πηγές, υποκλαπείσες επικοινωνίες και διάφορα άλλα μέσα. Όλοι δήλωσαν ότι θεωρούν τη Ρωσία στόχο προτεραιότητας για τη συλλογή πληροφοριών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε γραπτό αίτημα για σχολιασμό. Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για ειρήνη, αλλά με τους δικούς του όρους. Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα κάνει λάθος στις αξιολογήσεις τους για τη Ρωσία.

Reuters: Η έντονη διπλωματική κίνηση

Παράλληλα, το Reuters αναφέρει ότι «οι Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα για την τρίτη συνάντηση υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για το 2026, χωρίς να επιτευχθεί καμία πρόοδος σε βασικά σημεία , συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού.

Μετά τις συναντήσεις, ο Ζελένσκι φάνηκε απογοητευμένος από την έλλειψη ουσιαστικής προόδου και άφησε να εννοηθεί ότι οι Ρώσοι ενδιαφέρονταν περισσότερο να συζητήσουν τις ιστορικές ρίζες της σύγκρουσης παρά να καταλήξουν σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν χρειάζομαι ιστορικά πράγματα για να τερματίσω αυτόν τον πόλεμο και να προχωρήσω στη διπλωματία. Επειδή είναι απλώς μια τακτική καθυστέρησης», έγραψε στο X την Πέμπτη. Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το υπόλοιπο 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που δεν ελέγχει η Ρωσία, κάτι που η Ουκρανία αρνείται να κάνει.

Ο δεύτερος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί εδαφικά αν αποκτούσε το υπόλοιπο Ντόνετσκ, αλλά αυτό δεν θα εκπλήρωνε τον στόχο της να ανατρέψει τη φιλοδυτική κυβέρνηση του Ζελένσκι. Ένας τρίτος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι υπήρχε μια λανθασμένη πεποίθηση ότι η παραχώρηση του Ντόνετσκ από την Ουκρανία θα οδηγούσε γρήγορα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην περίπτωση που οι Ρώσοι λάβουν αυτές τις παραχωρήσεις, (νομίζω) ότι αυτή είναι ίσως η αρχή πραγματικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος, προβλέποντας ότι η Ρωσία θα υποβάλει στη συνέχεια περαιτέρω απαιτήσεις.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, εξέφρασε επίσης ανησυχία για το «πολύ περιορισμένο» επίπεδο δεξιοτήτων στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε ολόκληρη τη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πλευράς, η οποία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες. Η αμερικανική πλευρά ηγείται από τον Στιβ Γουίτκοφ, κατασκευαστή ακινήτων και μακροχρόνιο φίλο του Τραμπ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι δύο άνδρες έχουν εργαστεί σε άλλες συγκρούσεις για λογαριασμό του Τραμπ, αλλά ούτε αυτοί είναι εκπαιδευμένοι διπλωμάτες ούτε έχουν κάποια συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα Ρωσίας ή Ουκρανίας. Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ανώνυμοι επικριτές δεν έχουν κάνει τίποτα για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του έχουν κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για να φέρουν τις δύο πλευρές κοντά για να σταματήσουν τις δολοφονίες και να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία».

Δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι η Μόσχα προσπαθούσε να χωρίσει τις συνομιλίες σε δύο διαφορετικά επίπεδα – το ένα επικεντρώθηκε στον πόλεμο και το δεύτερο σε διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ που θα περιελάμβαναν άρση των κυρώσεων για τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του τον έχουν ενημερώσει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζητούν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας αξίας έως και 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες προτάθηκαν από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις συζητήσεις, αν και ο ίδιος ο Ντμίτριεφ έγραψε στο X την Τετάρτη ότι «το χαρτοφυλάκιο πιθανών έργων ΗΠΑ-Ρωσίας ξεπερνά τα 14 τρισεκατομμύρια δολάρια».

Ο δεύτερος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι η προσφορά είχε σχεδιαστεί για να προσελκύσει τόσο τον Τραμπ όσο και τους Ρώσους ολιγάρχες που δεν έχουν επωφεληθεί από τον πόλεμο λόγω των κυρώσεων, αλλά των οποίων την αφοσίωση πρέπει να διατηρήσει ο Πούτιν καθώς η οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζει ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες. Ο αξιωματούχος είπε ότι τελικά η Ρωσία ήταν μια «ανθεκτική κοινωνία» που μπορούσε να αντέξει τις δυσκολίες. Ωστόσο, ο τρίτος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία αντιμετώπισε «πολύ υψηλούς» οικονομικούς κινδύνους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, επικαλούμενος μεταξύ άλλων παραγόντων την περιορισμένη πρόσβαση της Μόσχας στις κεφαλαιαγορές λόγω των κυρώσεων και το υψηλό κόστος δανεισμού.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται κάπου μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης, αφού πέρυσι σημείωσε ανάπτυξη μόλις 1%. Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, το οποίο διαμορφώνει το κόστος δανεισμού, ανέρχεται στο 15,5%. Το ρευστό μέρος του ταμείου «για τις βροχερές μέρες» της Ρωσίας που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό από την εισβολή του 2022.