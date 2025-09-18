Όσα έγιναν στο “αυτοκρατορικό” δείπνο προς τιμήν του Τραμπ στο Κάστρο του Γουίνδσορ – Το τραπέζι 47 μέτρων και το μενού

Μία ολόκληρη εβδομάδα χρειάστηκε για να στηθεί το πλούσιο δείπνο σε ένα τραπέζι 47 μέτρων, με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος στον Ντόναλντ Τραμπ και στη σύζυγό του Μελάνια στο Κάστρο του Γουίνδσορ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στη Βρετανία.

Το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία περίπου 150 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ανώτατοι αξιωματούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχτηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την απαστράπτουσα Μελάνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇬🇧🇺🇸 TRUMP ATTENDS RARE WHITE-TIE STATE BANQUET AT WINDSOR CASTLE



Trump and Melania joined the British royal family at a high-protocol banquet.



The event featured a strict white-tie dress code and marked the first state banquet at Windsor Castle since 2014.



A historic setting… https://t.co/hbnDRDHcSi pic.twitter.com/Z7856dDXSi— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 17, 2025

Το μενού είχε σχεδιαστεί από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Η σύνθεση του μενού αντανακλούσε τις προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος προτιμά βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα.

Το δείπνο περιλάμβανε τα εξής πιάτα:

-Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

-Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

-Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σύμφωνα με την παράδοση των βασιλικών δείπνων, και συνοδευόταν από επιλεγμένα βρετανικά κρασιά. Μεταξύ άλλων, σερβιρίστηκε και ένα vintage κρασί πόρτο του 1945, αφιερωμένο στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ειδικά για την περίσταση δημιουργήθηκε ένα ειδικό κοκτέιλ «ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο», συνδυάζοντας καπνιστό ουίσκι με τη φωτεινή εσπεριδοειδή γεύση της μαρμελάδας. Είχε επικάλυψη αφρού πεκάν και διακοσμημένο με ένα καβουρδισμένο ζαχαρωτό, σερβιρισμένο πάνω σε μπισκότο σε σχήμα αστεριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sounds like it’s time for a cocktail!👂📣



To be served at this evening’s State Banquet, a special US-UK cocktail has been created, blending smoky whisky with the bright citrus of marmalade. 🍹



Crowned with a pecan foam and garnished with a toasted marshmallow set on a… pic.twitter.com/YtBvZDw3tT — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

Εν τω μεταξύ, η ορχήστρα, σύμφωνα με το Bloomberg, έπαιξε αγαπημένα τραγούδια του Τραμπ από τον Έλτον Τζον και τους Rolling Stones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το δείπνο, η πριγκίπισσα Κάθριν της Ουαλίας, επέλεξε ένα μακρύ, χειροποίητο χρυσό ρούχο από δαντέλα, πάνω από ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα, δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιαστής Phillipa Lepley.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε το λουκ της με την τιάρα Lover’s Knot και σκουλαρίκια που ανήκαν στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα φωτεινό κίτρινο φόρεμα που την έκανε να λάμπει. Melania is wearing a yellow dress in Windsor Castle for the state dinner.



President Trump is in white tie tux full evening dress.



Incredible optics. 🇺🇸 pic.twitter.com/gvwv7XlsX7— johnny maga (@_johnnymaga) September 17, 2025

Τι είπαν Τραμπ και Κάρολος

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» κατά τη διάρκεια του δείπνου με τον βασιλιά Κάρολο, την Καμίλα και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ενώ στεκόταν δίπλα στον Βασιλιά Κάρολο, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε την βασιλική οικογένεια για την πρόσκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τόνισε τους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν παρέλειψε βέβαια, να χαρακτηρίσει την Αμερική ως «την πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο Κάρολος εξήρε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρει λύσεις σε μερικές από τις πιο δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δώρισαν στον Τραμπ ένα χειροποίητο δερμάτινο τόμο για να σηματοδοτήσουν την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, αλλά και τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Στη Μελάνια Τραμπ δώρισαν ένα χειροποίητο μπολ από ασήμι και σμάλτο, από τη Βορειοϊρλανδή καλλιτέχνιδα Cara Murphy, και μια custom τσάντα Anya Hindmarch. Επίσης, το προεδρικό ζεύγος έλαβε και μια ασημένια κορνίζα με το κοινό τους μονόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφερε στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο του ξίφους του προέδρου Αϊζενχάουερ ως «υπενθύμιση της ιστορικής συνεργασίας που ήταν κρίσιμη για τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στη βασίλισσα Καμίλα χάρισε μια vintage καρφίτσα Tiffany & Co από χρυσό 18 καρατίων, διαμάντια και ρουμπίνια.

Εκτός από το δείπνο, ο Πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια είχαν μια ιδιωτική συνάντηση με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενώ συμμετείχαν και σε διάφορες εκδηλώσεις που συνδύασαν την πολιτική με τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Ο Τραμπ, μάλιστα, αναγνώρισε την προσωπικότητα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, χαρακτηρίζοντας τον «ανερχόμενο ηγέτη» και την Κέιτι ως «λαμπερή και όμορφη».

Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση με τη συμμετοχή 1.300 στρατιωτών από το Βρετανικό Στρατό, το Βασιλικό Ναυτικό και τη RAF, γεγονός που αναδεικνύει την στρατηγική σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διεθνών εντάσεων και του πολέμου στην Ουκρανία.

Αν και η πτήση των F-35 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εντυπωσιακή πτήση των Red Arrows, της βρετανικής αεροπορικής ομάδας επιδείξεων.

Η επίσκεψη Τραμπ δεν περιορίστηκε μόνο σε πολιτικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν και νέες επενδύσεις ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τη συνεργασία σε επιχειρηματικό επίπεδο.