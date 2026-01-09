ΟΗΕ: Στο Σουδάν οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την οξεία επισιτιστική κρίση

Οι γυναίκες επωμίζονται το κύριο βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης στο Σουδάν με την πλειονότητα των νοικοκυριών με επικεφαλής γυναίκες να μην έχουν αρκετά τρόφιμα για να φάνε, δήλωσε σήμερα ο ΟΗΕ, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Τα νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες είναι πλέον τρεις φορές πιο πιθανό να είναι επισιτιστικά ανασφαλή. Τα τρία τέταρτα αυτών των νοικοκυριών αναφέρουν ότι δεν έχουν αρκετά τρόφιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), ο Γενς Λέρκε, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Η πείνα γίνεται ολοένα και πιο έμφυλη», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας τις προϋπάρχουσες ανισότητες των φύλων στη χώρα, οι οποίες επιδεινώνονται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, που εισήλθε στην 1.000ή ημέρα της σήμερα Παρασκευή.

Ο ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) έχει προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σεξουαλικής βίας ενώ αναζητούν τροφή.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ ζήτησαν άμεση διεθνή δράση για την παροχή βοήθειας στην πόλη αλ-Φασίρ στο Νταρφούρ, τον έλεγχο της οποίας έχουν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), καθώς και στο Καντούγκλι, μια άλλη πολιορκημένη πόλη στο νότιο Σουδάν. Και οι δύο πόλεις αντιμετωπίζουν λιμό.

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει την αλ-Φασίρ από τότε που οι RSF ανέλαβαν τον έλεγχο εκεί ύστερα από 18μηνη πολιορκία.

Ο OCHA δήλωσε ότι επιδιώκει να καταστήσει το Σουδάν την πρώτη χώρα που θα υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να λάβει μέρος της βοήθειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οποία δεσμεύτηκε στα τέλη Δεκεμβρίου.

Περισσότεροι από 21 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν σήμερα οξεία επισιτιστική ανασφάλεια σε όλη τη χώρα. Περίπου 34 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική υποστήριξη, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο OCHA δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερώσει για περαιτέρω σχέδια επίσκεψης στην αλ-Φασίρ, μετά την άφιξη προσωπικού διεθνούς βοήθειας στην πόλη για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο μετά την κατάληψή της από τις ΔΤΥ.