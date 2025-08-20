Ο Τραμπ ζητά την παραίτηση της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την παραίτηση της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ, την Τετάρτη, επικαλούμενος την έκκληση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών (FHFA) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για έρευνα σχετικά με φερόμενη απάτη της Κουκ για στεγαστικά δάνεια.

Ο Μπιλ Παλτ, Διευθυντής της FHFA, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η Κουκ φέρεται να δήλωσε ψευδώς ως κύρια κατοικία της ένα διαμέρισμα στην Ατλάντα, ενώ είχε λάβει δάνειο για το σπίτι της στο Μίσιγκαν, το οποίο επίσης δήλωνε ως κύρια κατοικία.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα μέσω ανάρτησης, ζητώντας «Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί, τώρα!!!», ενισχύοντας τις επανειλημμένες του επιθέσεις προς τη Fed και τον Πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του για σημαντικές μειώσεις επιτοκίων και φημολογείται πως σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Πάουελ.

Πρόσφατα, ο Τραμπ διόρισε τον Στίβεν Μίραν ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, αναλαμβάνοντας την υπόλοιπη θητεία που άφησε κενή η αποχώρηση της Κυβερνήτη Αντριάνα Κάγκλερ.