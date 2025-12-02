Ο Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες που διακινούν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ με ανάληψη στρατιωτικής δράσης

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τις χώρες που διακινούν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ με ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Όποιος το κάνει αυτό (σ.σ. διακινεί ναρκωτικά) και πουλάει στη χώρα μας, ενδέχεται να δεχθεί επίθεση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, έχοντας αναφερθεί λίγο νωρίτερα στη διακίνηση κοκαΐνης από την Κολομβία.

Την Κυριακή, η Βενεζουέλα κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ προετοιμάζουν επίθεση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

