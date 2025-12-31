Ο Μερτς καλεί την Ευρώπη να διεκδικεί τα συμφέροντά της για να διασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία το 2026

Η Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικεί τα συμφέροντά της με πιο ισχυρό τρόπο για να διασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία το 2026 εν μέσω προκλήσεων λόγω της ρωσικής επιθετικότητας, του παγκόσμιου προστατευτισμού και των δεσμών με τις ΗΠΑ που αλλάζουν, είπε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο ετήσιο διάγγελμά του.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, τον Μάιο, ο Μερτς έχει επωμιστεί κυρίαρχο ρόλο στις προσπάθειες της Ευρώπης να υποστηρίξουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Επιπλέον, το Βερολίνο έχει αυξήσει τις αμυντικές του δαπάνες από το 2023 σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί έτοιμο να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες.

Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο Μερτς μίλησε ανοιχτά λέγοντας ότι ο “φρικτός” πόλεμος που μαίνεται στο κατώφλι της Ευρώπης συνιστά άμεση απειλή για την ελευθερία και την ασφάλεια της ηπείρου.

“Βλέπουμε όλο και πιο ξεκάθαρα ότι η ρωσική επιθετικότητα ήταν και είναι μέρος ενός σχεδίου ενάντια σε ολόκληρη την Ευρώπη“, είπε ο Γερμανός καγκελάριος και πρόσθεσε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει δολιοφθορά, κατασκοπεία και κυβερνοεπιθέσεις καθημερινά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια ακόμη πρόκληση προήλθε από τον προστατευτισμό στην παγκόσμια οικονομία και ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως ένας πολιτικός μοχλός εναντίον της.

Προσπαθώντας εναγωνίως να αναβιώσει την προσανατολισμένη στις εξαγωγές οικονομία της η Γερμανία επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα καθώς παλεύει με τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις και τον αντίκτυπο των εμπορικών δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει επίσης πληγεί από αυτό που πολλοί οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν έλλειψη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να καταγράψει μικρή μόνο ανάπτυξη αυτό τον χρόνο έπειτα από δύο χρόνια συρρίκνωσης.

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης σε μια δυσκολότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, οι οποίες επί μακρόν υπήρξαν αξιόπιστος εγγυητής της γερμανικής και της ευρωπαϊκής ασφάλειας από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

“Για εμάς τους Ευρωπαίους, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας εμείς οι ίδιοι με πολύ ισχυρότερο τρόπο“, είπε ο Μερτς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη θα πρέπει να καθοδηγείται από αυτοπεποίθηση, όχι από φόβο, και να διαχειρίζεται η ίδια τα θέματά της.

“Αυτή μπορεί να είναι μια αποφασιστική χρονιά για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Μπορεί να είναι μια χρονιά κατά την οποία η Γερμανία και η Ευρώπη, με νέα δύναμη, θα επανασυνδεθούν με δεκαετίες ειρήνης, ελευθερίας και ευημερίας“, κατέληξε ο καγκελάριος.