Νέο μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Όσοι σκοτώνονται έχουν αναστηθεί»

Ένα νέο μήνυμα έστειλε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με αφορμή τον θάνατο του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο θάρρος που είχε αλλά και σε όσα έπραξε για το καλό του Ιράν.

Αναλυτικά:

Ο γενναίος, θαρραλέος διοικητής του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Ναύαρχος Αλιρέζα Τανγκσίρι, κοσμήθηκε με τον βαθμό του μαρτυρίου μετά από χρόνια αφοσιωμένου αγώνα.

Το μαρτύριο αυτού του γενναίου γιου του Τανγκεστάν ο οποίος υπήρξε Ιρανός στρατιώτης και προστάτης του Ισλάμ – κατά τη διάρκεια του επικού Τρίτου Επιβεβλημένου Πολέμου, αποτελεί μεγάλη πηγή υπερηφάνειας και τιμής για τον ανδρείο λαό του Μπουσέχρ, τη νεολαία των νότιων περιοχών, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος, που υπήρξαν πάντα προστάτες της ανεξαρτησίας του Ιράν και των θαλάσσιων συνόρων του, ιδιαίτερα του Περσικού Κόλπου.

Θεού θέλοντος, αυτό θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν στον δρόμο της θαλάσσιας κυριαρχίας και της αντίστασης του Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και σταθερότητα από πριν.

Εκφράζω τα συγχαρητήρια και τα συλλυπητήριά μου για το μαρτύριο αυτού του θαρραλέου διοικητή στην αξιότιμη οικογένειά του, στους συντρόφους του και στους διοικητές του Ναυτικού και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Προσεύχομαι ο Παντοδύναμος Θεός να ανυψώσει αυτόν τον μάρτυρα στις υψηλότερες βαθμίδες.