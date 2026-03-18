Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ιράκ – «Εκκενώστε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γιατί έρχεται αντίδραση»
Λίγες ώρες μετά το ισραηλινό χτύπημα στο South Pars
Μπαράζ επιθέσεων σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολή εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης 18/3 το Ιράν μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο South Pars.
Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τα χτυπήματα στο Ριαντ της Σαουδικής Αραβίας, το Ιράν χτύπησε και το Κατάρ.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Ρας Λαφάν – όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο – μετά από «ιρανική στόχευση».
H QatarEnergy με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε ότι η Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις απόψε. «Ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν, καθώς έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές. Όλο το προσωπικό έχει καταγραφεί και δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν», ανέφερε η εταιρεία.
QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City
QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.
Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive…— QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026
Σαουδική Αραβία: Μπαράζ εκρήξεων μετά απο πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ριάντ
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το σημείο.
Όπως μεταδίδει το Reuters, ορισμένοι από τους κατοίκους της πόλης δέχθηκαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε με επιτυχία τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ.
Συντρίμμια έπεσαν σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας λόγω των αναχαιτίσεων, ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη ανακοίνωση στο X. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών στο X.
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 18, 2026
Το ιρακινό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίθεση σε αεροπορική βάση στο Κιρκούκ
Η αεροπορική βάση του Ιράκ στο Κιρκούκ έγινε στόχος πυραύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.
Σε μια σειρά ανακοινώσεων που δημοσίευσε το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπουργείο ανέφερε ότι η βάση είναι «καθαρά ιρακινή» με μοίρες ιρακινών αεροσκαφών και χωρίς ξένο προσωπικό.
Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό «συνιστά άμεση επίθεση στις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας του Ιράκ».
Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο “τις επόμενες ώρες”
Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.
«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.
