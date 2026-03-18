Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ιράκ – «Εκκενώστε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γιατί έρχεται αντίδραση»

Μπαράζ επιθέσεων σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολή εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης 18/3 το Ιράν μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο South Pars.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τα χτυπήματα στο Ριαντ της Σαουδικής Αραβίας, το Ιράν χτύπησε και το Κατάρ.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Ρας Λαφάν – όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο – μετά από «ιρανική στόχευση». 🇶🇦 BREAKING



A fire has reportedly broken out at Qatar’s Ras Laffan refinery following an Iranian attack.



The facility is one of the world’s largest LNG hubs, raising concerns over potential energy supply disruption.



Extent of damage remains unclear.



Src: reports#Qatar #Iran… pic.twitter.com/79Do8SEyId— OSINT_Global_FR (@OSINT_Global_FR) March 18, 2026 Footage claiming to show a fire and the moment of impact of an Iranian ballistic missile attack on the Ras Laffan gas facility in Qatar. https://t.co/u2GBR0nymk pic.twitter.com/B5KIzuitRw March 18, 2026

H QatarEnergy με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε ότι η Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις απόψε. «Ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν, καθώς έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές. Όλο το προσωπικό έχει καταγραφεί και δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν», ανέφερε η εταιρεία.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.



Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive…— QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026

Σαουδική Αραβία: Μπαράζ εκρήξεων μετά απο πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ριάντ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ορισμένοι από τους κατοίκους της πόλης δέχθηκαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή. 🚨 İran, Riyad'ı bombalıyor. pic.twitter.com/VPIBlaPRcr March 18, 2026

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε με επιτυχία τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ.

Συντρίμμια έπεσαν σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας λόγω των αναχαιτίσεων, ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη ανακοίνωση στο X. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών στο X.

The siren has been sounded . Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. March 18, 2026

Το ιρακινό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίθεση σε αεροπορική βάση στο Κιρκούκ

Η αεροπορική βάση του Ιράκ στο Κιρκούκ έγινε στόχος πυραύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Σε μια σειρά ανακοινώσεων που δημοσίευσε το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπουργείο ανέφερε ότι η βάση είναι «καθαρά ιρακινή» με μοίρες ιρακινών αεροσκαφών και χωρίς ξένο προσωπικό.

Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό «συνιστά άμεση επίθεση στις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας του Ιράκ».

Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο “τις επόμενες ώρες”

Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.

«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.