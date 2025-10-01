Μερτς: «Να συνεχίσουμε τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία»

Ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν νέα μέτρα για την ενίσχυση της Ουκρανίας στον αμυντικό της πόλεμο κατά της Ρωσίας δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στο πλαίσιο του άτυπου ευρωπαϊκού συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Πριν από την έναρξη συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ο Μερτς μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε: «Δυστυχώς πρέπει να μιλήσουμε ξανά για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε νέα βήματα που θα στοχεύουν στην υπεράσπιση αυτής της χώρας».

Επίσης ο καγκελάριος είπε ότι το κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η ανάγκη περιορισμού της υπερβολικής ρύθμισης εντός της ΕΕ, ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι αύριο, Πέμπτη, θα υπάρξει η δυνατότητα για αναλυτική συζήτηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την περαιτέρω στήριξη της χώρας «στον πόλεμο που η Ρωσία διεξάγει εδώ και 3,5 χρόνια εναντίον ενός αθώου κράτους».