Κύπρος: Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στη Λεμεσό – Πληροφορίες για τουλάχιστον έναν εγκλωβισμένο, τρεις τραυματίες (βίντεο+φωτογραφίες)

Τμήμα διώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Λεμεσσό της Κύπρου, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με το philenews, στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση τη Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν εγκλωβισμένο εντός του κτιρίου ενώ ήδη έχουν καταγραφεί τρεις τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Η γύρω περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία ενώ μέλη της ΕΜΑΚ έσπευσαν και διεξάγουν έρευνες.