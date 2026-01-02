Κραν Μοντανά: Ο έφηβος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε

Ο έφηβος Ιταλός γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι είναι το πρώτο θύμα από την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, το όνομα του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα.

Την ανακοίνωσή έκανε η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται στους περίπου 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του 17χρονου αθλητή, κάνοντας λόγο για «έναν νέο που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες του αθλητισμού». «Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης οδύνης, οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ το μήνυμα κλείνει με τη φράση: «Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

Όπως αναφέρει το Golf Digest, ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι καταγόταν από τη Γένοβα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, όπου και εξελίχθηκε αγωνιστικά. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους κύκλους του εφηβικού και ερασιτεχνικού γκολφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θεωρούνταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Την βραδιά της Πρωτοχρονιάς, ο αθλητής βρισκόταν στην Ελβετία μαζί με φίλους του για διακοπές στο Κραν Μοντανά. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πώς έχασε τη ζωή του όταν το μπαρ Le Constellation, όπου διασκέδαζε με την παρέα του, τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το περιστατικό, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.

Ο Γκαλεπίνι είχε ήδη καταγράψει αξιόλογη αγωνιστική πορεία, συμμετέχοντας τακτικά σε τουρνουά στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του ήταν η νίκη του στο Omega Dubai Creek Amateur Open τον Απρίλιο του 2025. Είχε επίσης λάβει μέρος στο King Hamad Trophy στο Βασιλικό Γκολφ Κλαμπ του Μπαχρέιν, καθώς και στο UAE Cup στο Αλ Άιν.