Κουβέιτ: Πολλά drones έπληξαν το σύστημα ραντάρ στο διεθνές αεροδρόμιο

Αρκετά drones έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ και το σύστημα ραντάρ του, αλλά δεν τραυμάτισαν κανέναν, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

«Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος αρκετών drones απόψε το βράδυ, τα οποία έπληξαν το σύστημα ραντάρ του», αναφέρει η αρχή. «Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι η αεράμυνα εντόπισε επτά πυραύλους τις τελευταίες 24 ώρες, εκ των οποίων οι τρεις καταστράφηκαν, ενώ δύο προκάλεσαν ελάχιστες ζημιές σε περιοχές γύρω από την εγκατάσταση. Οι τρεις τραυματίες στρατιώτες φέρουν ελαφρά τραύματα και νοσηλεύονται.