Κουβέιτ: Ο στρατός αναφέρει ότι η αεράμυνά του ανταποκρίνεται σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι η αεράμυνά του εργάζεται για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύονται προς το έδαφός του, το πρώτο που αναφέρθηκε σήμερα στον Κόλπο, καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα της.

«Η αεράμυνα των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν διεισδύσει στον εναέριο χώρο της χώρας, στοχεύοντας αρκετές ζωτικές εγκαταστάσεις», αναφέρει ο στρατός στο X, επικαλούμενος τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας.