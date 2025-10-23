Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για “εξωδικαστικές εκτελέσεις”

Η αμερικανική κυβέρνηση διαπράττει «εξωδικαστικές εκτελέσεις» με τα πλήγματα που εξαπολύει σε πλοία στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, οι σχέσεις του οποίου με τον Αμερικανό ομόλογό του είναι τεταμένες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών, όπως την παρουσιάζει, η Ουάσινγκτον έχει προχωρήσει σε εννέα τέτοιες επιθέσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 37 άνθρωποι. Την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε δύο πλήγματα στον Ειρηνικό, το ένα εκ των οποίων ήταν κοντά στα χωρικά ύδατα της Κολομβίας, σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή.

«Σε αυτού του είδους τη δράση, που κατ’ εμάς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, οι ΗΠΑ (…) διαπράττουν εξωδικαστικές εκτελέσεις» είπε ο αριστερός πρόεδρος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Μπογκοτά. Ζήτησε οι ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών να δικάζονται, όχι να εκτελούνται. «Γίνεται δυσανάλογη χρήση βίας, η οποία τιμωρείται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», επέμεινε.

Σύμφωνα με τον Πέτρο, σε μία από τις επιχειρήσεις αυτές οι ΗΠΑ σκότωσαν έναν Κολομβιανό ψαρά.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις του Πέτρο στα αμερικανικά πλήγματα, ο Τραμπ τον αποκάλεσε «παράνομο διακινητή ναρκωτικών» και «αλήτη». Ο Κολομβιανός πρόεδρος απάντησε ανακοινώνοντας ότι θα καταθέσει μήνυση σε αμερικανικά δικαστήρια για δυσφήμιση.

Ο Τραμπ από την πλευρά του κάλεσε τον Πέτρο «να προσέχει, γιατί διαφορετικά θα λάβουμε πολύ σοβαρά μέτρα εναντίον του ίδιου και της χώρας του».

Οι ΗΠΑ διέγραψαν την Κολομβία από τον κατάλογο των συμμαχικών χωρών στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών και ανακάλεσαν τη βίζα του Πέτρο και πολλών Κολομβιανών αξιωματούχων. Ανακοίνωσαν επίσης ότι διακόπτουν την οικονομική βοήθεια προς τη χώρα και θα επιβάλουν τιμωρητικούς δασμούς, μέτρα που ακόμη δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί.

Ο Πέτρο σχολίασε ότι η αναστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα σημάνει τίποτα για τη χώρα του, όμως τυχόν αλλαγές στη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει θα έχουν επιπτώσεις στις δυνατότητες του στρατού.