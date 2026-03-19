Καταγγελία στο DEBATER: “Διώχνουν γιαγιά από τη Χειμάρρα για να χτίσουν ξενοδοχείο” (βίντεο)

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με περιστατικό στη Χειμάρρα της Βορείου Ηπείρου, όπου – σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη – κατεδαφίστηκε επιχείρηση ηλικιωμένης γυναίκας που λειτουργούσε για περισσότερα από 25 χρόνια, προκειμένου να προχωρήσουν σχέδια για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας.

Στην καταγγελία που απευθύνθηκε στο DEBATER, ο πολίτης περιγράφει τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση έγινε χωρίς τη συναίνεση της οικογένειας και ενώ η επιχείρηση αποτελούσε βασική πηγή εισοδήματος.

«Φτιάχνουν ξενοδοχείο με το έτσι θέλω και γκρεμίζουν επιχείρηση γιαγιάς μου που την διατηρούσε 25 ολόκληρα χρόνια. Το αλβανικό κράτος μας κυνηγάει εμάς τους Βορειοηπειρώτες όπως πάντα και τα παιδιά είχαν έρθει από Αθήνα στη Χειμάρρα. Ίσα ίσα που είχαν ορθοποδήσει και πήγε η αλβανική κυβέρνηση και κατεδάφισε την επιχείρησή τους για να χτίσει ξενοδοχείο. Πάνω απ’ όλα το συμφέρον τους. Την γκρέμισαν επειδή τους έκοβε τη θέα για τη θάλασσα. Και αυτό συνέβη όταν το πήραν αντιπαροχή για σειρά παλατιών προς πώληση. Περίπου 30 αστυνομικοί ετοιμάζονται να εξοντώσουν κάτοικο Χειμάρρας από τον τόπο του με ψεύτικα χαρτιά. Κακώς που δεν παίρνει θέση ούτε το προξενείο, ούτε ο δήμαρχος της Χειμάρρας», τονίζει.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο καταγγέλλων, η οικογένεια είχε επιστρέψει από την Αθήνα και είχε καταφέρει να σταθεί ξανά οικονομικά, πριν προχωρήσουν οι ενέργειες κατεδάφισης. Όπως υποστηρίζει, το ακίνητο θεωρήθηκε εμπόδιο για την αξιοποίηση της περιοχής, με βασικό στόχο την τουριστική ανάπτυξη.

Η υπόθεση προκαλεί αντιδράσεις και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των κατοίκων και τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται επενδυτικά σχέδια στην περιοχή της Χειμάρρας.