Νικήτρια σε τρία αγωνίσματα κοριτσιών αναδείχθηκε μια τρανς αθλήτρια σε σχολικό πρωτάθλημα στίβου στην Καλιφόρνια, με την παρουσία της να πυροδοτεί αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, στους τελικούς του CIF Southern Section, η Reese Hogan από το Crean Lutheran High School, αν και τερμάτισε δεύτερη, στάθηκε συμβολικά στην πρώτη θέση του βάθρου μόλις αποχώρησε η νικήτρια, τρανς αθλήτρια AB Hernandez.

Η Hogan είχε μόλις πετύχει νέο προσωπικό ρεκόρ και ρεκόρ σχολείου, ωστόσο ήρθε δεύτερη στο τριπλούν, χάνοντας με διαφορά άνω του ενός μέτρου από την Hernandez. Η ίδια η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου η Hogan ανεβαίνει στην κορυφή του βάθρου με χαμόγελο, ενώ το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η πολιτική ακτιβίστρια Riley Gaines, γνωστή για τις θέσεις της κατά της συμμετοχής τρανς αθλητών σε γυναικεία αγωνίσματα, ανήρτησε το βίντεο στο X (πρώην Twitter), δηλώνοντας πως «η Reese ανέλαβε τη θέση που της άξιζε» και αποκάλεσε την Hernandez «απατεώνα».

Η Hernandez, τρανς μαθήτρια από το Jurupa Valley, κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο τριπλούν όσο και στο άλμα εις μήκος, ενώ τερμάτισε έβδομη στο άλμα εις ύψος. Η απόδοσή της έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις, με συντηρητικούς σχολιαστές να κάνουν λόγο για «καταστρατήγηση της ισοτιμίας στο σχολικό αθλητισμό». Η Jennifer Sey, ιδρύτρια της οργάνωσης XX-XY, κατήγγειλε την παρουσία της Hernandez ως «αδικία για τις βιολογικές γυναίκες».

