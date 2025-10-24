Ιταλία: Τουρίστας ακολούθησε το GPS και κατέληξε στο χείλος γκρεμού

Από την άκρη ενός γκρεμού βρέθηκε να κρέμεται ένας τουρίστας με την Porsche του, αφού ακολούθησε σύντομη διαδρομή που του πρότεινε το GPS στο Saltusio της Ιταλίας.

Σύμφωνα με όσα γράφει Daily Mail ο οδηγός μπήκε σε ένα αγρόκτημα και κατέληξε στην πλαγιά, ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο κατάλυμα που διέμενε.

Ο οδηγός ακολουθώντας τις οδηγίες μπήκε σε έναν μικρό αγροτικό δρόμο ο οποίος στη συνέχεια στένεψε και μετατράπηκε σε χωματόδρομο. Για περίπου 300 μέτρα συνέχισε ο τουρίστας πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδιέξοδο.

Καθώς προσπαθούσε να κάνει αναστροφή, η Porsche γλίστρησε προς τα εμπρός, σταματώντας λίγα εκατοστά από την άκρη του γκρεμού.

Ο οδηγός γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς και περπάτησε μέχρι τον δρόμο για να καλέσει βοήθεια. Στο δρόμο, συνάντησε τον ιδιοκτήτη της φάρμας, ο οποίος είχε εντοπίσει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Ο αγρότης ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σύντομα έφτασαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το όχημα πριν το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.