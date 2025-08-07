Ιταλία: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα

Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία, με βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει από αύριο Παρασκευή και οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι τις 17 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετεωρολόγοι ονόμασαν «Χάροντα» το τέταρτο, κατά σειρά, κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Η ζέστη, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι ιδιαίτερα αισθητή και κατά τις νυχτερινές ώρες, με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

Στην Κάτω Ιταλία, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις κεντρικές περιφέρειες της χώρας — σε πόλεις όπως η Φλωρεντία και η Ρώμη — η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς. Στο Μιλάνο ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, όμως θα επικρατεί άπνοια και μεγάλη υγρασία.