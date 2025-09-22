Ιταλία: Μαζικές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις προκαλούν επεισόδια σε Μιλάνο και Νάπολη

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (22/9/2025), στο Μιλάνο και τη Νάπολη κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να κλείνουν σχολεία, να σταματούν δρομολόγια τρένων και να αποκλείουν λιμάνια και δρόμους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πανεθνικές διαδηλώσεις στην Ευρώπη κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Οι λιμενεργάτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη χρήση της Ιταλίας ως διαμετακομιστικού κόμβου για όπλα και προμήθειες προς το Ισραήλ. Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ ιταλικά μέσα ανέφεραν απόπειρα των διαδηλωτών να σπάσουν την κεντρική πόρτα του σταθμού και να μπλοκάρουν τον αυτοκινητόδρομο κοντά στην Μπολόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨🇮🇹 Meanwhile in Milan, Italy today



Police clash with extreme Far Left Group Antifa who have combined forces with Muslim Migrants and are currently destroying shops, Cafes & Restaurants outside of Milan’s Train Station.



Everywhere you look across Europe Society is quickly… pic.twitter.com/YdIa2XTS6v— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 22, 2025

Στη Νάπολη, διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και κάποιοι ανέβηκαν προσωρινά στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Παράλληλα, σε πολλές άλλες ιταλικές πόλεις, σχολεία παρέμειναν κλειστά και οι συγκοινωνίες επηρεάστηκαν από στάσεις εργασίας των συνδικάτων.

Thousands converged on Milan Central Station as part of Italy’s nationwide strike Sept 22, 2025. Pro-Palestinian, far-left unions disrupted high-speed rail & metro, blocked entrances, and clashed with police. Tear gas deployed, trains canceled. Rome’s Termini shut, Genoa & Naples… pic.twitter.com/g7NbNgj0Jq September 22, 2025

Οι διαδηλώσεις συνέπεσαν με την προετοιμασία αρκετών χωρών, όπως η Γαλλία, να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Πορτογαλία και τον Καναδά που το έπραξαν την Κυριακή. Η Ιταλία, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει κρατήσει αποστάσεις, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι «αν αναγνωριστεί κάτι που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο στα χαρτιά, τότε το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ότι λύθηκε, ενώ δεν έχει λυθεί».

Η Μελόνι χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις εικόνες βίας στο Μιλάνο: «Βία και καταστροφή που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν θα αλλάξουν στο παραμικρό τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα».