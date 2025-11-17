Ιταλία: Εντοπίστηκε νεκρός ο 32χρονος αγνοούμενος στην περιφέρεια Φριούλι

Οι πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα του 32χρονου Γερμανού πολίτη που αγνοείτο από σήμερα το πρωί, μετά την κατάρρευση του σπιτιού του εξαιτίας της κακοκαιρίας, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Οι διασώστες συνεχίζουν να προσπαθούν να εντοπίσουν την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ζούσε στο ίδιο κτήριο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων και κατολισθήσεων λόγω της αδιάκοπης βροχόπτωσης ενώ εξαιτίας της υπερχείλισης του χειμάρρου Τόρρε, στην ίδια περιοχή, πάνω από τριακόσιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Αύριο το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική, όπως και σε μεγάλο μέρος της νότιας Ιταλίας.