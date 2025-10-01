Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ιταλία: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε – Δύο νεκροί πιλότοι

Το SF 260 κατέπεσε σε δασική περιοχή κοντά στη Λατίνα

Ιταλία: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε – Δύο νεκροί πιλότοι
DEBATER NEWSROOM

Στην περιοχή Σαμπάουντια, κοντά στη Λατίνα, κατέπεσε αεροσκάφος τύπου SF 260 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής. Στο αεροπλάνο επέβαιναν ο 48χρονος συνταγματάρχης Simone Mettini και ο 20χρονος μαθητευόμενός του Lorenzo Nucheli, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε αργότερα κατεστραμμένο μέσα σε δασική περιοχή, τυλιγμένο στις φλόγες. Οι πρώτες έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Στρατιωτική Εισαγγελία της Ρώμης αναμένει τα σχετικά στοιχεία για την επίσημη διερεύνηση.

Λόγω του δυστυχήματος, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη πτήση επίδειξης των Frecce Tricolori στο Μιλάνο για τον εορτασμό των 100 χρόνων παρουσίας της μονάδας στην πόλη.

