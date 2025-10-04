Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Δεκαέξι προσαγωγές μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό

Πυρπόλησαν και κατέστρεψαν σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων

Ιταλία: Δεκαέξι προσαγωγές μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό
DEBATER NEWSROOM

Δεκαέξι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν σήμερα το βράδυ στην Ρώμη, μετά την ολοκλήρωση της μαζικής διαδήλωσης συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό και το Global Sumud Flottilla.

Όταν όλοι σχεδόν οι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει, δυο ομάδες ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, στην κεντρική περιοχή γύρω από την βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε. Πυρπόλησαν και κατέστρεψαν, επίσης, σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και η συγκεκριμένη περιοχή απομονώθηκε για μία περίπου ώρα.

Νωρίτερα, συμμετέχοντες στην διαδήλωση, η οποία διεξήχθη με ειρηνικό τρόπο, είχαν απομακρύνει άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο, τα οποία είχαν προσπαθήσει να παρεισφρήσουν στην πορεία.

