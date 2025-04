Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων από μια νότια συνοικία της Βηρυτού πριν από ενδεχόμενο πλήγμα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, θέτοντας περαιτέρω σε δοκιμασία μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράι δήλωσε στο Χ πως οι κάτοικοι θα έπρεπε να εκκενώσουν πολλά κτήρια στη συνοικία Χαντάτ και να μετακινηθούν σε απόσταση «τουλάχιστον 300 μέτρων».

