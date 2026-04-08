Ιράν: Το Πολεμικό Ναυτικό απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι… θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί…» ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.