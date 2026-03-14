Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στα ΗΑΕ – “Είναι νόμιμοι στόχοι”

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την προειδοποίησή του πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.

Τραμπ: “Το Ιράν έχει ηττηθεί εντελώς κι εκλιπαρεί για συμφωνία”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.