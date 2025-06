Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στην τελευταία επίθεση χρησιμοποιήθηκε μια νέα μέθοδος που έκανε τα πολλών επιπέδων αμυντικά συστήματα του Ισραήλ να στοχοθετούν το ένα το άλλο.

«Οι πρωτοβουλίες και οι ικανότητες που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτή τη επιχείρηση, παρά τη συνολική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων και την κατοχή της πιο σύγχρονης και νέας αμυντικής τεχνολογίας, οδήγησαν στο να πλήξουν οι πύραυλοι επιτυχώς και στο μέγιστο βαθμό τους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανακοίνωσαν.

IRGC: New methods were used in attack, causing Israeli systems to target each other



Follow: https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/5gtKlGIcjU June 16, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν τα πλήγματα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι το αμυντικό σύστημα δεν προστατεύει 100% και έχουν προειδοποιήσει ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες.

Την ίδια ώρα, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ και το λιμάνι της Χάιφας στο Ισραήλ σε μια επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (16/06), επιτυγχάνοντας πλήγματα στους προκαθορισμένους στρατιωτικούς ή κυβερνητικούς στόχους των Ισραηλινών.

MDA teams on scene at a number of sites of rocket strikes in central Israel. Areas being searched for casualties.



Image credit: MDA Spokesperson pic.twitter.com/yC4wINBwnX — Magen David Adom (@Mdais) June 16, 2025

Παράλληλα, η εθνική υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφερε πως τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, αποτελούσαν τμήμα ενός κύματος επιθέσεων από την Τεχεράνη σε αντίποινα για τα προληπτικά πλήγματα του Ισραήλ που άρχισαν την Παρασκευή με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο της χώρας ενώ 287 τραυματίσθηκαν από πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας.

Επιπλέον, επιχειρήσεις έρευνας και εντοπισμού βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη λιμάνι της Χάιφας όπου τραυματίσθηκαν περίπου 30 άνθρωποι, ανακοινώθηκε από τις αρχές, καθώς δεκάδες μέλη υπηρεσιών άμεσης βοήθειας σπεύδουν στις πληγείσες ζώνες. Φωτιές φαίνονται να καίνε σε σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στο λιμάνι, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.

Σε βίντεο φαίνονται πύραυλοι πάνω από το Τελ Αβίβ, ενώ εκρήξεις ακούγονταν εκεί και πάνω από την Ιερουσαλήμ. Κτίρια κατοικιών σε πυκνοκατοικημένη συνοικία του Τελ Αβίβ καταστράφηκαν από πλήγμα που έσπασε τους υαλοπίνακες ξενοδοχείων και γειτονικών κατοικιών, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από κτίρια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πόλη.

Ο Γκίντο Τέτελμπαουν βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ όταν σήμανε ο συναγερμός λίγο μετά τις 4 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Ως συνήθως πήγαμε στο καταφύγιο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Και μέσα σε λίγα λεπτά, η πόρτα του καταφυγίου ανατινάχθηκε», είπε ο 31χρονος σεφ.

«Δύο άνθρωποι μπήκαν ματωμένοι, όλο κοψίματα. Και μετά, όταν πήγαμε στο διαμέρισμα, αφού τα πράγματα ηρέμησαν, είδαμε ότι δεν είχαν μείνει πολλά από αυτό… Τοίχοι είχαν καταρρεύσει, δεν υπήρχαν πια γυαλικά», πρόσθεσε.

«Είναι τρομακτικό επειδή προχωρούμε στο άγνωστο. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή μιας μακράς τέτοιας περιόδου ή θα μπορούσε να επιδεινωθεί ή, ας ελπίσουμε, να βελτιωθεί, αλλά αυτό που μας τρομάζει περισσότερο είναι το άγνωστο».

Πυραυλικά πλήγματα σημειώθηκαν πριν από τα χαράματα κοντά στο Σουκ Χακαρμέλ, μια δημοφιλή αγορά στο Τελ Αβίβ που προσελκύει συνήθως μεγάλα πλήθη κατοίκων και τουριστών που αγοράζουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά ή πηγαίνουν σε μπαρ και εστιατόρια της μόδας. Ένας δρόμος με κατοικίες στη γειτονική Πετάς Τίκβα και ένα σχολείο στην υπερορθόδοξη εβραϊκή πόλη Μπνέι Μπρακ επλήγησαν επίσης.

