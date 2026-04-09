Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Ιράν: Εως 15 πλοία την ημέρα θα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει πηγή

Ιράν: Εως 15 πλοία την ημέρα θα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει πηγή
ABEDIN TAHERKENAREH/ EPA
DEBATER NEWSROOM

Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση έως 15 πλοίων την ημέρα από τα Στενά του Ορμούζ, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα μια μη κατονομαζόμενη υψηλόβαθμη ιρανική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με δεδομένα εταιριών ανάλυσης ναυτιλιακών στοιχείων, των Kpler, Lloyd’s List Intelligence και Signal Ocean, τις τελευταίες 24 ώρες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών και πέντε άλλα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου διέσχισαν το Στενό, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η κυκλοφορία μέσω του Στενού έχει ουσιαστικά σταματήσει, με ελάχιστη κίνηση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και με λίγες διελεύσεις να γίνονται ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία

Αυτό συγκρίνεται με έναν μέσο όρο 140 πλοίων που διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

