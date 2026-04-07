Ιράν: Ένταση ανάμεσα σε Πεζεσκιάν και Φρουρών της Επανάστασης – «Οδηγείται τη χώρα στην καταστροφή»

Ένταση φαίνεται να έχει προκληθεί ανάμεσα στον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και των Φρουρών της Επανάστασης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Iran International υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα στην κορυφή της πυραμίδας του Ιράν, το οποίο και οδηγεί σε σύγκρουση ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στο προεδρικό γραφείο, το Σάββατο 5 Απριλίου έλαβε χώρα μια έντονη συζήτηση μεταξύ του Μασούντ Πεζεκιάν και του Χοσεΐν Ταέμπ, προσωπικοτήτων που πρόσκεινται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, την οποία οι παρευρισκόμενοι χαρακτήρισαν «πολύ δύσκολη και κρίσιμη».

Σε αυτή τη συνάντηση, ο Μασούντ Πεζεκιάν χαρακτήρισε τις ενέργειες του Αχμάντ Βαχίντι, Αρχιστράτηγου των Φρουρών της Επανάστασης, και του Αλί Αμπντουλάχι, Διοικητή του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, «αυθαίρετες» και δήλωσε ότι οι πολιτικές τους για την εντατικοποίηση των επιθέσεων σε περιφερειακές χώρες, ιδίως στις υποδομές των περιφερειακών χωρών, έχουν καταστρέψει όλες τις ευκαιρίες για την επίτευξη εκεχειρίας και οδηγούν την Ισλαμική Δημοκρατία απευθείας σε μια τεράστια καταστροφή.

Ο Μασούντ Πεζεκιάν τόνισε ότι, βάσει ακριβών εκτιμήσεων, η οικονομία του Ιράν δεν θα αντέξει πολύ υπό την πίεση ενός πολέμου φθοράς και η πλήρης οικονομική κατάρρευση είναι αναπόφευκτη.

Σε συνέντευξή της στο Iran International τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου ότι το μοντέλο Velayat-e-Faqih, το οποίο κυβερνά το Ιράν εδώ και 46 χρόνια, βιώνει τώρα μια θεμελιώδη μεταμόρφωση, ακόμη και «ιδεολογική κατάρρευση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ηγέτη, ο οποίος στερείται του κύρους και των παραδοσιακών προϋποθέσεων αυτής της θέσης, έλαβε χώρα με μια αόριστη διαδικασία που στην πράξη σημαίνει την εκδίωξη του παραδοσιακού κλήρου και την πλήρη κυριαρχία των «στρατιωτικών-πληροφοριακών στοιχείων του IRGC» επί της χώρας και την ενίσχυση του «κρυφού κράτους».

Το Iran International είχε προηγουμένως αναφέρει σε αρκετά αποκλειστικά ρεπορτάζ, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, τις αυξανόμενες διαφορές μεταξύ του Massoud Pezzekian και ανώτερων διοικητών του IRGC, συμπεριλαμβανομένου του Ahmad Vahidi, Αρχιστράτηγου του IRGC.

Το Iran International ανέφερε την 1η Απριλίου, βασιζόμενο σε αποκλειστικές αναφορές , ότι μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των στρατιωτικών διοικητών, ο Masoud Pezzekian, επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ισλαμική Δημοκρατία, βρέθηκε σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και δεν έχει την εξουσία να διορίσει τους δολοφονημένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που παρασχέθηκαν στο Iran International από πηγές εντός του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης έχει ουσιαστικά απομακρύνει την εκτελεστική διοίκηση της χώρας από τον κυβερνητικό έλεγχο, αντιστεκόμενο στους διορισμούς και τις αποφάσεις των γιατρών και δημιουργώντας ένα φράχτη ασφαλείας γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της εξουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν, οι προσπάθειες του προέδρου να διορίσει τον Υπουργό Πληροφοριών κατέληξαν σε πλήρες αδιέξοδο την Πέμπτη 26 Απριλίου, και μετά από άμεσες πιέσεις από τον Ahmad Vahidi, Αρχιστράτηγο των Φρουρών της Επανάστασης, όλες οι προτεινόμενες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του Hossein Dehghan, απορρίφθηκαν για τη θέση του Υπουργού Πληροφοριών.

Λέγεται ότι ο Βαχίντι έχει δηλώσει ρητά ότι, λόγω των κρίσιμων συνθηκών του πολέμου, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει να επιλέγονται και να διοικούνται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης μέχρι νεωτέρας.

Στις 28 Απριλίου, η εφημερίδα Iran International ανέφερε την εμφάνιση σοβαρών διαφωνιών μεταξύ του Πεζεσκιάν, επικεφαλής της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και του Ahmad Vahidi, διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σχετικά με τη διαχείριση του πολέμου και τις καταστροφικές του συνέπειες για τα μέσα διαβίωσης του λαού και την οικονομία της χώρας .

Ο Πεζεσκιάν επέκρινε την προσέγγιση των Φρουρών της Επανάστασης στην αύξηση των εντάσεων και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, προειδοποιώντας για τις οικονομικές συνέπειες αυτής της κατάστασης.