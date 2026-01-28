Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά θα απαντήσουμε αν προκληθούμε

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της απειλώντας ότι, αν δεν το κάνει, η Ουάσινγκτον θα εξαπολύσει νέα επίθεση, «πολύ χειρότερη» από την προηγούμενη.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, κινείται με «μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν θα «έρθει στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και θα επιτύχει μια συμφωνία που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα και θα είναι «καλή για όλα τα μέρη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει και επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να επιδιώξει συμφωνία, υπενθυμίζοντας προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες που περιέγραψε ως «Επιχείρηση Midnight Hammer».

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά» κατέληξε στην ανάρτησή του.