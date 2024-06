Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Παρασκευή έξω από σούπερ μάρκετ στην πόλη Φορντάις του Άρκανσο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της συγκεκριμένης αμερικανικής πολιτείας.

Another mass shooting this time in Fordyce, Arkansas…because this is America 🙄 pic.twitter.com/lmfyqXKmqZ

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Άρκανσο Μάικ Χάγκαρ ανέφερε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

