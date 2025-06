Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ εμφανίστηκε δακρυσμένος, κατηγορώντας ανοιχτά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την εκτεταμένη κρίση που έχει ξεσπάσει στην πολιτεία με μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια να συγκλονίζουν το Λος Άντζελες.

Το συναισθηματικά φορτισμένο διάγγελμά του μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης την ώρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε την ανάπτυξη τακτικών δυνάμεων της ICE σε πέντε πόλεις με Δημοκρατική διοίκηση: Νέα Υόρκη, Σιάτλ, Σικάγο, Φιλαδέλφεια και βόρεια Βιρτζίνια όπως μετέδωσε το MSNBC.

«Δεν πρόκειται μόνο για τις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες, όταν ο Τραμπ ζήτησε απόλυτη εξουσία να θέσει την Εθνοφρουρά υπό τον έλεγχό του. Η εντολή αυτή ισχύει για κάθε πολιτεία. Αυτό αφορά όλους μας. Η Καλιφόρνια μπορεί να είναι η αρχή, αλλά σίγουρα δεν είναι το τέλος. Η Δημοκρατία δέχεται επίθεση μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε ο Νιούσομ εμφανώς συγκλονισμένος.

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι καταστρέφει τους θεσμούς, «χτυπώντας με βαριοπούλα το έργο των Πατέρων του Έθνους» και προειδοποίησε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα ξεκινούν πάντα στοχοποιώντας τους πιο ευάλωτους, χωρίς να σταματούν εκεί.

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets. Illegally, and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισκεπτόταν στρατιωτική βάση στο Fort Bragg, για να τιμήσει την 250ή επέτειο του αμερικανικού στρατού. Εκεί με σκληρή ρητορική, χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «ζώα» και «ξένους εχθρούς» που επιχειρούν να εμποδίσουν την πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης.

«Δεν θα επιτρέψουμε, καμία αμερικανική πόλη να καταληφθεί από ξένο εχθρό. Θα απελευθερώσουμε το Λος Άντζελες και θα το κάνουμε ξανά καθαρό και ασφαλές», είπε χαρακτηριστικά.

TRUMP: Los Angeles would be burning today, just like their houses were burning months ago. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion … as commander in chief, I will not let that happen



FORT BRAGG… pic.twitter.com/49CQbOSs9o