Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Διαψεύδουν το Ιραν ότι η αμερικανική επιδρομή στο νησί Kharg εξαπολύθηκε από το έδαφός τους

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαντούν στο Ιράν για τις κατηγορίες ότι η αμερικανική επιδρομή στο νησί Kharg προήλθε από το κράτος του Κόλπου.

Παράλληλα, όπως τονίζουν η πολιτική της Τεχεράνης είναι συγκεχυμένη και στερείται σοφίας.

بعد ١٩٠٩ هجوم إيراني غاشم على دولة الإمارات، يخرج السيد عباس عرقجي ليتهم الإمارات بالاعتداء على إيران، ضمن سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها الحكمة.



للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها ما زالت تُغلّب العقل والمنطق…— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 14, 2026

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, ανέφερε ότι η χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά «συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στη λογική και τη λογική».

Ιράν: «Κατέφυγαν σε λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα εντός πόλεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων οι ΗΠΑ»

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εισβολής εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά του ιρανικού νησιού Αμπού Μούσα και τμήματος του νησιού Χαργκ, αφού είχαν καταφύγει σε λιμάνια και αποβάθρες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και σε κρησφύγετα εντός πόλεων των ΗΑΕ, λόγω της καταστροφής των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή» ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες των ΗΑΕ, ο ίδιος τόνισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί “νόμιμο δικαίωμά” της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της, χτυπώντας τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων των αμερικανικών εχθρών που βρίσκονται σε λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού σε διάφορες πόλεις των ΗΑΕ».