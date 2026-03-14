Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Διαψεύδουν το Ιραν ότι η αμερικανική επιδρομή στο νησί Kharg εξαπολύθηκε από το έδαφός τους

Η απάντηση στον Αραγτσί

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Διαψεύδουν το Ιραν ότι η αμερικανική επιδρομή στο νησί Kharg εξαπολύθηκε από το έδαφός τους
Unsplash
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαντούν στο Ιράν για τις κατηγορίες ότι η αμερικανική επιδρομή στο νησί Kharg προήλθε από το κράτος του Κόλπου.

Παράλληλα, όπως τονίζουν η πολιτική της Τεχεράνης είναι συγκεχυμένη και στερείται σοφίας.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, ανέφερε ότι η χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά «συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στη λογική και τη λογική».

Ιράν: «Κατέφυγαν σε λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα εντός πόλεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων οι ΗΠΑ»

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εισβολής εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά του ιρανικού νησιού Αμπού Μούσα και τμήματος του νησιού Χαργκ, αφού είχαν καταφύγει σε λιμάνια και αποβάθρες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και σε κρησφύγετα εντός πόλεων των ΗΑΕ, λόγω της καταστροφής των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή» ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες των ΗΑΕ, ο ίδιος τόνισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί “νόμιμο δικαίωμά” της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της, χτυπώντας τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων των αμερικανικών εχθρών που βρίσκονται σε λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού σε διάφορες πόλεις των ΗΑΕ».

