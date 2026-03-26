Ιαπωνία: Σεισμός 6,2 βαθμών στ’ ανοιχτά της νήσου Χονσού

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στ’ ανοικτά των ανατολικών ακτών του μεγαλύτερου νησιού της Ιαπωνίας, του Χονσού, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

(Update) Earthquake: 2026-03-26 22:18 HKT M 6.4 [39.50 N, 143.30 E], focal depth of 10 km, off east coast of Honshu, Japan March 26, 2026

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.