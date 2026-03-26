Ιαπωνία: Σεισμός 6,2 βαθμών στ’ ανοιχτά της νήσου Χονσού
Η σεισμική είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων
Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στ’ ανοικτά των ανατολικών ακτών του μεγαλύτερου νησιού της Ιαπωνίας, του Χονσού, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
(Update) Earthquake: 2026-03-26 22:18 HKT M 6.4 [39.50 N, 143.30 E], focal depth of 10 km, off east coast of Honshu, Japan https://t.co/iSXHCjxf2MΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— HKO Earthquake M6.0+ (@HKOEARTHQUAKE6E) March 26, 2026
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις