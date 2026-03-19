Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε τρία drones που αναχαιτίστηκαν στην ανατολική περιοχή
Τι ανέφερε η ανακοίνωση
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στα ανατολικά της χώρας.
Νωρίτερα σήμερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο διυλιστήριο Samref του βασιλείου στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού, στα ανατολικά. Επίσης, καταστράφηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Γιανμπού.
