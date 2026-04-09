Γκαλιμπάφ: «Ο χρόνος τελειώνει» – Το μήνυμα για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Σε μια ανάρτηση για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο προχώρησε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε μια προηγούμενη ανάρτηση που αναφερόταν σε αντίποινα για παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο, πρόσθεσε μια εικόνα κλεψύδρας και την προειδοποίηση: «Ο χρόνος τελειώνει».

Time is running out ⏳ https://t.co/sUmeoS9LGQ— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 9, 2026

Η αρχική ανάρτηση επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τον Λίβανο και προειδοποίησε ότι τυχόν παραβιάσεις θα αντιμετωπιστούν με «ισχυρές απαντήσεις».